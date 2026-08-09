Auto met caravan rolt van talud bij pont bij Dordrecht, hond uit voertuig gered

Een hond is zondagochtend gered uit een auto die samen met een caravan van een talud is gereden bij de veerpont in Dordrecht. Het dier kon uit de auto worden gehaald en is inmiddels weer veilig bij zijn baasje. Eén persoon raakte lichtgewond.

De auto met caravan belandde naast de opgang van de pont. Mogelijk was de handrem niet aangetrokken, waardoor de voertuigen zijn gaan rollen. Volgens Rijnmond zat op het moment van het ongeluk een echtpaar in de auto. De vrouw wist uit de auto te springen toen die begon te rollen. Zij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis voor haar verwondingen.

Naast de politie en de ambulance kwam ook de brandweer ter plaatse om de auto en caravan te stabiliseren. Een berger komt naar de locatie om de auto en caravan weg te halen.

Pont vaart tijdelijk niet door ongeluk

Door de bergingswerkzaamheden was het pontverkeer van en naar de Biesbosch tijdelijk gestremd. Sinds 11.25 uur vaart de pont weer volgens dienstregeling.