Dodelijke crash op N36 bij Ommen: twee bestuurders komen om het leven

Bij een ernstige aanrijding op de N36 bij het Overijsselse Ommen zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee mensen om het leven gekomen. Bij het ongeluk waren twee voertuigen betrokken, waaronder een kleine vrachtwagen. Beide bestuurders zijn overleden. Of er nog andere inzittenden waren, is niet bekend.

De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval en de identiteit van de bestuurders. De verwachting is dat de N36 daardoor nog geruime tijd afgesloten blijft.

Woensdagavond gebeurde er ook een fataal ongeluk op de N35 bij Raalte. Door een eenzijdig ongeval vloog daar een auto in brand. De bestuurder kwam daarbij om het leven, meldt de politie.

De politie doet onderzoek naar de identiteit van de automobilist en de toedracht van het ongeval

ANP