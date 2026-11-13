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Dode bij verkeersongeluk in Utrechtse wijk Leidsche Rijn

Ongeluk

Vandaag, 16:12

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Bij een verkeersongeluk in Utrecht Leidsche Rijn is vrijdagochtend een persoon overleden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Het ongeluk gebeurde rond 11.45 uur aan de Kattenkruidweg in de wijk Leidsche Rijn. Een traumahelikopter landde in een nabijgelegen park, maar hulp mocht niet meer baten.

Volgens lokale media gaat het om een minderjarige. De politie deelt nog geen informatie over de identiteit van het slachtoffer.

Op beelden is te zien dat een Birò uit een voortuin aan de Kattenkruidweg wordt weggetakeld. Een Birò is een kleine brommobiel met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur.

Toedracht nog niet duidelijk

Of het voertuig betrokken was bij het dodelijke ongeluk, is nog niet duidelijk. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht.

Door Redactie Hart van Nederland
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