Jonge bestuurder (25) verongelukt bij botsing tegen boom in Laren

In de nacht van zaterdag op zondag is een 25-jarige man uit Zutphen omgekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Zutphenseweg (N826) in het Gelderse Laren. Het fatale ongeluk gebeurde rond 03:15 uur, toen de automobilist in een flauwe bocht van de weg raakte en tegen een boom botste.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden snel ingeschakeld, maar de politie meldt dat het slachtoffer al was overleden bij aankomst van de hulpdiensten. De bestuurder reed richting Zutphen toen hij net voor de kruising met de Rossweg de controle verloor.

De politie gaat uit van een noodlottig eenzijdig ongeval. De weg bleef tot in de vroege ochtend afgesloten voor onderzoek en de berging van het voertuig.