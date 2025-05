Voetganger (18) om het leven gekomen op A50 bij Uden

Een 18-jarige voetganger is om het leven gekomen bij een ongeval op de A50 bij het Brabantse Uden, waarbij ook een vrachtwagen betrokken was. Dat meldt de politie op X.

Het ongeluk gebeurde rond 03.20 uur zaterdagochtend. Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer op de snelweg terechtkwam. Het gaat om een jongen van 18 jaar uit Nistelrode.

De politie is een onderzoek gestart. De weg is na enkele uren weer open.

ANP