Man (68) overleden bij frontale botsing op N57, vrachtwagenchauffeur aangehouden

Een dodelijk ongeval op de N57 bij Ouddorp heeft maandagochtend het leven gekost aan een 68-jarige man uit Vlaardingen. Rond 10.00 uur botsten een personenauto en een vrachtwagen frontaal op elkaar. De schade aan beide voertuigen is groot.

Hulpdiensten, waaronder politie en brandweer, zijn in groten getale aanwezig. Volgens de politie is de overleden man de bestuurder van de personenauto. De bestuurder van de vrachtwagen is na het ongeval aangehouden.