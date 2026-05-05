Motorrijder (33) overleden bij ernstig ongeval in Etten-Leur

Bij een ernstig ongeval op de N389 bij Etten-Leur is dinsdagochtend een 33-jarige man uit Etten-Leur overleden. De man reed op een motor en botste frontaal met een bestelbusje. Volgens de politie kwamen er meerdere ambulances ter plaatse en is ook nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren.

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur op de N389, ten noorden van de Noord-Brabantse plaats. De weg is vanwege onderzoek volledig afgesloten. Ook het fietspad is in beide richtingen dicht.

Volgens de politie hebben meerdere mensen het ongeval zien gebeuren. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar.