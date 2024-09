Ernstig ongeval op N367 bij Oude Pekela: dode en een gewonde

Bij een zwaar verkeersongeval op de N367 in Oude Pekela (Groningen) is woensdagavond een dodelijk slachtoffer gevallen. De botsing tussen twee auto's gebeurde rond 23.30 uur, meldt de politie. Een andere inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten, waaronder de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter waren snel ter plaatse. Voor een van de slachtoffers kwam de hulp helaas te laat; deze persoon overleed op de plek van het ongeval. Het gaat om een 45-jarige man uit Winschoten.

De weg is volledig afgesloten voor onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De politie is bezig met het uitzoeken van de toedracht van de botsing.