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Bestuurder aangehouden na dodelijk ongeval op N307 bij Zwaag

Ongeluk

Vandaag, 14:45

De bestuurder van een personenauto is woensdagavond aangehouden na het dodelijke verkeersongeval op de N307 bij Zwaag. Dat meldt de politie donderdag. Door het ongeluk kwam een 39-jarige vrouw om het leven. De drie andere inzittenden, onder wie de bestuurder, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De auto met vier inzittenden botste woensdagavond rond 21.20 uur op een vrachtwagen. De 39-jarige vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Hoe het met de andere inzittenden gaat, is niet bekend. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeval.

Over de vrachtwagenchauffeur zijn geen verdere details bekend.

Door ANP

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