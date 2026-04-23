Vrouw (58) overleden bij ongeval met brommobiel op pont bij Langweer

Op de pont bij Langweer in Friesland is donderdagochtend een brommobiel in het water beland. De 58-jarige vrouw uit Marren die het voertuig bestuurde, is daarbij overleden. Medische hulp mocht niet meer baten.

In eerste instantie kwam zij zwaargewond uit het voertuig, nadat brandweerlieden via een boot haar probeerden te helpen.

Volgens ooggetuigen zou de vrouw de pont op zijn gereden en toen niet hebben geremd, waardoor ze in het water terecht is gekomen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht.