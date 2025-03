Bestuurder (57) overleden na zwaar ongeval in Havelterberg

Bij een ernstig eenzijdig ongeval aan de Boekweitenweg in Havelterberg is een 57-jarige man uit Nijeveen om het leven gekomen. De bestuurder raakte eerder zwaargewond, maar is later overleden, meldt de politie.

Het ongeval vond plaats op zondagmiddag. De man was de enige inzittende van het voertuig. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht.