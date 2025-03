Man (69) overleden bij zware frontale botsing in Best

Bij een ernstig ongeval op de Ringweg in Best is zaterdag een 69-jarige man uit Eindhoven om het leven gekomen. Hij botste frontaal op een tegenligger, die gewond naar het ziekenhuis is gebracht, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde in de middag. De politie vermoedt dat de bestuurder onwel werd achter het stuur, waardoor hij op de andere weghelft terechtkwam. De exacte toedracht wordt nog onderzocht door verkeersspecialisten.

De bestuurder van de andere auto raakte gewond, maar kon met lichte verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht.

Hart van Nederland/ANP