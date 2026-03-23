Nederlander (55) overleden bij kettingbotsing bij Duitse Bremen

Een 55-jarige Nederlander is om het leven gekomen bij een aanrijding op de Autobahn bij de Duitse stad Bremen. De bestuurster van de auto, een 57-jarige vrouw uit Nederland, raakte zwaargewond. Bij de kettingbotsing viel nog een zwaargewonde en raakten drie mensen lichtgewond.

Het ongeluk gebeurde op de Autobahn 1 ter hoogte van de plaats Brinkum. Op de middelste rijbaan van de snelweg bracht een Duitser zijn auto tot stilstand. De bestuurder daarachter kon op tijd remmen, maar verderop ging het mis. De auto van de Nederlanders werd van achteren geraakt en botste daardoor tegen een andere auto. Ook twee honden in een van de auto's kwamen om het leven.