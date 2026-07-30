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Man (26) overleden na botsing met vrachtwagen op A27 bij Oosterhout

Ongeluk

Vandaag, 06:42

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Een 26-jarige man uit Breda is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout. Dat meldt de politie.

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Het ongeluk gebeurde rond 03.30 uur. Door een nog onbekende oorzaak botste de automobilist volgens de politie op de achterzijde van de vrachtwagen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Bij de vrachtwagenchauffeur zijn een blaas en speekseltest afgenomen. De uitslagen daarvan waren allebei negatief. De betrokken voertuigen zijn weggesleept en worden verder onderzocht.

Weg weer open

De A27 was vanwege het onderzoek enige tijd deels afgesloten. De weg is inmiddels weer volledig open.

Door ANP
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