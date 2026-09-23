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Dode bij ongeluk met twee auto's op N34 bij Holthone

Dode bij ongeluk met twee auto's op N34 bij Holthone

Ongeluk

Vandaag, 16:59

Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij het Overijsselse Holthone is woensdag iemand om het leven gekomen. Twee auto's waren betrokken bij het ongeval op de weg tussen Hardenberg en Coevorden.

Het overleden slachtoffer was volgens de politie de bestuurder van een van de auto's. De bestuurder van het andere voertuig is naar het ziekenhuis gebracht.

Politie doet onderzoek

Over de ernst van de verwondingen van de andere bestuurder is niets bekendgemaakt. Ook is nog geen informatie gedeeld over de identiteit van het overleden slachtoffer.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Door ANP
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