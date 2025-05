Vrouw (85) overleden na botsing met vrachtwagens op N214 bij Wijngaarden

De 85-jarige vrouw uit Molenlanden die vrijdagmiddag betrokken raakte bij een ernstig verkeersongeval op de N214 bij Wijngaarden, is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden aan haar verwondingen. Dat meldt de politie Rotterdam op X. De vrouw zat achter het stuur van de personenauto die tussen twee vrachtwagens terechtkwam.

Het ongeluk gebeurde iets voor 15.00 uur. Door de klap raakte de auto van de weg en belandde in de berm. Hulpdiensten rukten massaal uit en wisten de vrouw uit het voertuig te bevrijden. Ze werd zwaargewond en buiten bewustzijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks alle inspanningen is zij daar later overleden.

De N214 was urenlang afgesloten tussen de Wervenkampweg en de Damseweg voor onderzoek en bergingswerkzaamheden. Daardoor ontstonden lange files in de omgeving. De politie onderzoekt nog altijd hoe het ongeluk precies kon gebeuren.