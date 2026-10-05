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Persoon in scootmobiel overleden na botsing met lijnbus in Edam

Ongeluk

Vandaag, 13:26

Bij een botsing met een lijnbus in Edam is maandagochtend een persoon in een scootmobiel om het leven gekomen. In de bus raakte niemand gewond, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde iets voor 12.00 uur op de busbaan langs de Monnickendammerjaagweg. De scootmobiel en lijnbus kwamen daar door nog onbekende reden met elkaar in botsing.

De passagiers en de buschauffeur zijn opgevangen, aldus de politie.

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Busbaan afgesloten

Hoe het dodelijke ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De busbaan is afgesloten zodat de politie onderzoek kan doen naar de toedracht.

De politie roept mensen die het ongeluk hebben gezien op om zich te melden. Ook mensen die rond het tijdstip van het ongeval in de omgeving reden en dashcambeelden hebben, worden gevraagd contact op te nemen.

Door ANP
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