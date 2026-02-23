Volg Hart van Nederland
Man (44) omgekomen bij fataal ongeluk op N264 bij Mill

Vandaag, 13:52

Op de Volkelseweg (N264) bij Mill (Noord-Brabant) heeft maandag een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. De personenauto's botsten rond het middaguur op elkaar. Daarbij kwam een van de bestuurders om het leven.

In beide auto's zat alleen een bestuurder. Eén bestuurder raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder, een 44-jarige man uit Asten, is overleden.

De politie doet onderzoek naar het fatale ongeluk. De weg werd daarom tijdelijk afgesloten en het verkeer werd omgeleid via de ventweg. Rond 15.30 uur liet de politie weten het onderzoek ter plaatse snel af te ronden, zodat de weg weer open kan.

