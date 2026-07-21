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Auto vliegt in brand na botsing tegen boom in Strijen, bestuurder overleden

Ongeluk

Gisteren, 21:49

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Bij een ernstig eenzijdig ongeval aan de Weelsedijk in Strijen is een bestuurder om het leven gekomen. De personenauto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand.

De auto brandde volledig uit. Het slachtoffer werd ongeveer tien meter van het voertuig aangetroffen, aldus een correspondent ter plaatse. De identiteit van de bestuurder is nog niet bekendgemaakt.

Hulp mocht niet baten

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, ambulances, de politie en een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hulp mocht echter niet meer baten.

Door Redactie Hart van Nederland
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