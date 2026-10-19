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'Dode bij zwaar ongeluk op A325 bij Elst'

'Dode bij zwaar ongeluk op A325 bij Elst'

Ongeluk

Vandaag, 08:09

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Bij een ernstig ongeluk op de A325 bij het Gelderse Elst is in de nacht van zondag op maandag een persoon om het leven gekomen. Een auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde in het water. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Het ongeluk gebeurde rond 00.15 uur bij de afrit Elst, vlak naast een carpoolplaats. Meerdere politie-, brandweer- en ambulance-eenheden kwamen met spoed ter plaatse. Ook werd een duikteam van de brandweer ingezet om het voertuig uit het water te halen.

Slachtoffer overleden

De hulpverleners wisten de auto uiteindelijk uit het water te halen. In het voertuig werd een persoon aangetroffen, schrijft het AD. Ondanks de medische hulp kon het slachtoffer niet meer worden gered.

Hoe de auto precies van de weg raakte en in het water terechtkwam, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Ook probeert de politie nog de identiteit van het slachtoffer vast te stellen, meldt de politie Oost-Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland
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