Dode door ongeval op A1 bij Radio Kootwijk

Op de A1 ter hoogte van het Gelderse Radio Kootwijk is dinsdag rond 22.00 uur een persoon overleden na een aanrijding. Wat er precies is gebeurd, kan een woordvoerster van de politie niet zeggen. Ook is nog onduidelijk of er één of meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken waren.

Volgens een correspondent ter plaatse is een voetganger in botsing gekomen met een auto. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De automobilist raakte gewond en is door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld.

Ook het voertuig is zwaar beschadigd. De voorruit ligt volledig aan diggelen en de auto staat zo’n 400 meter verder dan waar het slachtoffer ligt.

De snelweg is voorlopig afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

ANP