Dode bij heftig ongeval op A58 bij Kapelle, snelweg rest van de avond dicht

Op de A58 bij Kapelle is donderdagavond een heftig ongeval gebeurd. Eén persoon is hierbij om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Een bestelbus is achterop een vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de bestelbus is overleden. De identiteit van het dodelijke slachtoffer en de toedracht van het ongeluk worden onderzocht door de politie.

Snelweg dicht

De A58 richting Bergen op Zoom blijft de rest van de avond dicht, aldus Rijkswaterstaat. De politie is een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd. Als het onderzoek is afgerond, kan begonnen worden met bergen.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas weer vrij wordt gegeven in de loop van de nacht. Tot die tijd wordt het verkeer omgeleid via de U15.