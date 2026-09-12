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Dode en twee gewonden na botsing tegen tankstation in Hoorn

Ongeluk

Vandaag, 07:25

Een auto met daarin vier personen is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een tankstation aan de Keern in Hoorn gebotst. Een inzittende is daarbij om het leven gekomen en twee anderen raakten gewond. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed, meldt de politie.

De eerste melding van het ongeluk kwam even voor 02.00 uur binnen. Meerdere ambulances en onder meer een traumahelikopter werden opgeroepen. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Auto vliegt in brand

Na het ongeluk vloog de auto in brand. Het vuur was volgens de politie snel geblust. "De brand in het voertuig is uit. De brandweer heeft een schuimdeken neergelegd, zodat brandstof uit de auto geen vlam kan vatten", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Geen treinen door ongeluk

Het ongeluk gebeurde vlak bij het spoor. Daardoor rijden er geen treinen tussen Hoorn en Purmerend en tussen Hoorn en Heerhugowaard.

Door ANP
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