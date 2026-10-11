Dode en twee gewonden door auto-ongeluk bij Ruurlo

Bij een auto-ongeluk in de buurt van Ruurlo (Gelderland) is in de nacht van zaterdag op zondag iemand om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een eenzijdig ongeval, dat rond 03.15 uur gebeurde. De auto botste op De Huikert, een straat tussen Ruurlo en Borculo in, tegen een boom. Meerdere ambulances, politie en de brandweer kwamen ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.

Sloot doorzocht

Volgens een correspondent ter plaatse zaten in de auto drie personen. De brandweer doorzocht een nabijgelegen sloot om te controleren of daar nog slachtoffers aanwezig waren, aldus de correspondent. Er zou daar niemand meer zijn aangetroffen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.