Dode gevonden 'in plas bloed' op straat in Roosendaal

In Roosendaal is woensdagochtend een lichaam gevonden op straat. De identiteit van de overleden persoon is op dit moment nog niet bekend.

Rond 5.45 uur kreeg de politie een melding van een voorbijganger die het lichaam ontdekte in de Wethouder Lanenstraat. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie is bezig met een onderzoek naar de omstandigheden rondom het overlijden.

Volgens BN DeStem gaat het om een man die werd aangetroffen in een plas bloed. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niets meer voor hem doen. De politie heeft de omgeving ruim afgezet, mede vanwege de nabijgelegen scholen. De politie hoopt daarmee te voorkomen dat kinderen er iets van mee krijgen.