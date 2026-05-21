Dode in akker gevonden in Maastricht

In het buitengebied van Maastricht is donderdagmiddag een dode gevonden. "Alle scenario’s worden nog onderzocht", zegt de politie.

De overleden persoon lag in een akker aan de Briegdenweg. De melding kwam donderdag rond 15.50 uur bij de hulpdiensten binnen, zegt de politie.

Onderzoek

De politie vertelt: "Forensische Opsporing verricht nu onderzoek. Dit kan wel enige tijd duren. Op dit moment is nog onduidelijk wat er gebeurd is en wie de overleden persoon is. Alle scenario’s worden nog onderzocht. Meer informatie is op dit moment niet te delen."