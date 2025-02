Dode en zwaargewonde na ongeluk met bootje bij IJzendoorn

Een persoon is zaterdagmiddag overleden na in rivier de Linge bij het Gelderse IJzendoorn te zijn beland. Een tweede persoon is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, meldt de politie. Mogelijk zat het duo in een bootje dat gezonken is, dit wordt nog verder onderzocht.

De melding kwam rond 15.50 uur binnen. Reanimatie mocht niet meer baten voor het slachtoffer dat is overleden. Meer details zijn nog niet gedeeld.