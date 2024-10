Dode en zwaargewonde gevonden in bedrijfspand in Assen

In een bedrijfspand op industrieterrein Noord in Assen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag een dode en een zwaargewonde gevonden. Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

De slachtoffers werden aangetroffen in een pand aan de Lauwers. Hulpdiensten, waaronder politie, ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT), waren snel ter plaatse.

Onderzoek naar oorzaak

Volgens omstanders zouden er ramen van het pand zijn vernield. De forensische opsporing onderzoekt de doodsoorzaak en probeert te achterhalen hoe de zwaargewonde persoon zijn verwondingen heeft opgelopen.