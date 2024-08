Dode en gewonde na val van steiger op sportcomplex Bocholtz: 'In shock'

Een man is overleden nadat hij donderdagochtend van een steiger was gevallen tijdens kluswerkzaamheden op een sportcomplex in het Limburgse Bocholtz. Een tweede persoon die ook van de steiger viel, raakte gewond, bevestigt de politie na berichtgeving van L1.

RKVV Sportclub'25 spreekt op Facebook van een "verschrikkelijk ongeluk" en is "immens verdrietig en in shock". Het slachtoffer is volgens de club nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. De tweede man heeft verwondingen aan zijn hoofd "maar maakt het naar omstandigheden goed".

Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog, laat een politiewoordvoerder weten.

ANP