Dode en gewonde na harde klap op N-weg bij Wijhe

Bij een frontale botsing op de Rijksstraatweg bij het Overijsselse Wijhe is zondagavond een 51-jarige man uit de gemeente Olst-Wijhe om het leven gekomen. Een tweede betrokkene raakte gewond.

Hoe de twee auto's op elkaar zijn gebotst is nog niet duidelijk. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse.

De N337 is volledig afgesloten vanwege politieonderzoek.