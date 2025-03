Dode en gewonde na botsing tegen boom in Heiloo

Bij een tragisch ongeval aan de Dokterslaan in Heiloo is een persoon om het leven gekomen. Een tweede inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin zij zaten, botste tegen een boom in de Noord-Hollandse plaats.

Het politieonderzoek is nog in volle gang en de precieze oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er lokaal geruchten rondgaan over een straatrace, maar benadrukt dat daar zeker geen sprake van is.

Hulpdiensten, waaronder ambulance en brandweer, kwamen massaal ter plaatse om hulp te verlenen.