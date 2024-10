Dode en gewonde door zwaar motorongeluk bij Hoorn

In de buurt van Hoorn is zaterdag iemand om het leven gekomen door een motorongeluk. Het slachtoffer zat samen met iemand anders op de motor. Die persoon is "aanspreekbaar en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht", meldt de politie. Wie van beiden de motor bestuurde, is niet bekendgemaakt.

Het ging mis op de oprit van de provinciale weg N307 naar de snelweg A7, meldt de politie. Volgens het Noordhollands Dagblad vloog de motor uit de bocht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, waarbij geen andere voertuigen betrokken waren.

ANP