Dode en gewonde door ongeval met drie voertuigen in de Betuwe

In Kesteren in de Betuwe is een persoon om het leven gekomen door een verkeersongeval met drie voertuigen. Ook raakte een persoon gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het ongeval was maandag rond 16.30 uur op de N233. De weg is voorlopig dicht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP