Dode en drie gewonden door ongeluk op A18

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een inzittende om het leven gekomen door een ongeluk met twee voertuigen op de A18. Drie anderen raakten gewond, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 02.10 uur ter hoogte van het dorp Gaanderen, in de gemeente Doetinchem. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De politie is "de hele nacht" bezig geweest met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval, zegt een woordvoerder.

De snelweg is afgesloten tussen Doetinchem-Oost en Varsseveld. Verkeer richting Enschede kan omrijden via Zelhem over de N315.

Hart van Nederland/ANP