Dode door ongeluk met motor met zijspan op evenement Gemert

Door een ongeluk op een evenement met motorvoertuigen in Gemert in Noord-Brabant is een dode gevallen, meldt de politie. Naast het dodelijke slachtoffer zijn ook twee anderen bij het ongeval gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde met een motor met zijspan. Een 77-jarige man uit Alkmaar kwam daarbij om het leven. Hij zat niet op de motor of in de zijspan.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant melden dat het ongeluk gebeurde tijdens de Classic Motorrace Gemert, maar de politie kan dat niet direct bevestigen.

ANP/Hart van Nederland