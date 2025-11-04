Dode door aanrijding met auto in Leeuwarden

In Leeuwarden is dinsdag iemand om het leven gekomen door een aanrijding. Dat meldt de politie. Een persoon is aangehouden.

De politie kreeg rond 11.30 uur een melding over een medische situatie aan de Nynke van Hichtumwei in het noordwesten van de Friese hoofdstad. Onderzoek wees uit dat iemand was aangereden door een personenauto. Hulp voor het slachtoffer mocht niet meer baten.

Kort na het incident is iemand aangehouden. Meer gegevens over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte zijn niet naar buiten gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar het incident.