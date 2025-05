Dode bij botsing twee vrachtwagens op A59, weg bezaaid met lading blikjes

Bij een zware botsing tussen twee vrachtwagens op de A59 bij Nuland is dinsdagochtend een 48-jarige man uit het Gelderse Wamel om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan vanuit Oss richting Den Bosch. De snelweg is volledig afgesloten, waardoor er flinke verkeershinder is ontstaan.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat een van de chauffeurs het niet heeft gehaald.

Blikjes frisdrank

Een van de vrachtwagens vervoerde een grote lading frisdrankblikjes. Die zijn bij de klap over het hele wegdek verspreid geraakt. Op foto's en beelden van de plek van het ongeluk is te zien hoe duizenden blikjes over de snelweg liggen.

Wat er precies misging bij de aanrijding is nog niet bekend. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De snelweg richting 's-Hertogenbosch is afgesloten bij Oss. Het verkeer wordt via de op- en afrit omgeleid, aldus de ANWB.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Opruimen

De weg ligt bezaaid met frisdrankblikjes. Ook ligt er olie op het wegdek. Het opruimen en repareren van de schade aan de weg gaat nog een groot deel van de middag duren, verwacht Rijkswaterstaat. Naar verwachting gaat de A59 omstreeks 17.00 uur open.