Crowdfunding voor afscheid doodgereden Natacha (16)

De 16-jarige Natacha Solovjevas Plesoianu uit De Kwakel kwam woensdag om het leven bij een ongeluk met een vrachtwagen in Uithoorn. Haar ouders beschikken alleen niet over een goede verzekering. Om een passend afscheid toch mogelijk te maken, is er een crowdfundingsactie gestart.

"De ouders zijn nog vol ongeloof", vertelt uitvaartondernemer Anneloes Kokshoorn, die de inzameling is gestart namens de Roemeense moeder en Braziliaanse vader van Natacha. "Het zijn mensen die het moeilijk vinden om zelf hulp te vragen, daarom heb ik het opgezet. Ze zijn wel enorm dankbaar voor alle steun die ze krijgen."

Zelf werd Natacha geboren op Gran Canaria, tot ze op 4-jarige leeftijd naar Nederland kwam. Ze was geliefd in het Noord-Hollandse dorp, zoals blijkt onder de vele reacties op de inzameling. "Rust zacht lief buurmeisje", zegt iemand.

De crowdfunding is donderdag gestart en staat inmiddels al op enkele duizenden euro's.