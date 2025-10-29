Terug

Situatie met chloorgas in fitnessclub Apeldoorn verholpen

Ongeluk

Vandaag, 20:17

Omwonenden van een fitnessclub in Apeldoorn kunnen weer naar buiten, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, nadat eerder op de dag chloorgas was vrijgekomen. Er is volgens metingen van de brandweer geen geur meer in de omgeving.

Zo'n veertig mensen moesten de fitnessclub met zwembad aan de Frankenlaan verlaten en werden opgevangen bij een kazerne van de marechaussee. Drie personen zijn nagekeken vanwege milde hoestklachten.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei eerder dat op de locatie zowel chloor als zwavel wordt gebruikt. Chloorgas is giftig en kan leiden tot ademhalingsproblemen, maar "dat is alleen als je er met de neus bovenop staat en het in hoge concentraties vrij zou komen", aldus de woordvoerder.

Fitnessclub Pellikaan moest vanmiddag worden ontruimd wegens het vrijkomen van chloorgas:

Zwembad en fitnessclub in Apeldoorn ontruimd na vrijgekomen chloorgas
0:47

Zwembad en fitnessclub in Apeldoorn ontruimd na vrijgekomen chloorgas

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

