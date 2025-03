Carnavalswagen rijdt dijk af in Aerdt, bestuurder overreden door eigen voertuig

In het Gelderse Aerdt is het zaterdagmiddag misgegaan tijdens een carnavalsoptocht. Een praalwagen is door een nog onbekende oorzaak achterwaarts de dijk afgereden. De trekker die de wagen trok, kantelde daarbij om, waardoor de bestuurder onder het voertuig terechtkwam en er vervolgens door werd overreden.

Op de praalwagen stond op dat moment ook nog een persoon, die net op tijd wist te springen en zo erger wist te voorkomen. Het incident gebeurde ongeveer halverwege de optocht.

Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. Ambulancepersoneel behandelde de bestuurder ter plekke. Hij heeft volgens de politie een 'kleine verwonding aan zijn been'.

De wagens en feestvierders werden langs het ongeval geleid om de hulpdiensten de ruimte te geven. De emoties bij de carnavalsvereniging liepen volgens een correspondent ter plaatse hoog op.