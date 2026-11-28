Op de Kralingseweg in Capelle aan den IJssel is zaterdagmiddag een voetganger aangereden door een politieauto, meldt de politie. De persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

Een politiewoordvoerder vertelt dat de agenten in de auto op weg waren naar een melding toen ze de voetganger aanreden. Volgens hem gaat het om een ongeluk. Over de identiteit van de voetganger weet hij nog niets. De forensische opsporing verkeer doet onderzoek naar het ongeval.