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Busje vliegt uit bocht en slaat groot gat in bedrijfspand Hoogkarspel

Ongeluk

Vandaag, 09:35

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Een busje is terecht gekomen in een bedrijfspand in Hoogkarspel, Noord-Holland. Volgens een correspondent ter plaatse miste het busje de bocht, kwam in de struiken terecht en werd vanuit daar gelanceerd tegen de gevel. Die klap laat een groot gat en een flinke ravage achter.

Hoe het busje de bocht miste, is niet bekend. De brandweer heeft de gevel geïnspecteerd en het pand verder veilig verklaard. De bestuurder is niet gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeval.

Een berger is aanwezig om het zwaar beschadigde busje te bergen. De overige pakketten worden door een collega van de bestuurder opgehaald.

Door Redactie Hart van Nederland
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