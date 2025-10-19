Busje belandt op z’n kant na heftig ongeluk op A12 bij Zoetermeer

Op de A12 bij Zoetermeer is in de nacht van zaterdag op zondag een ernstig ongeluk gebeurd. Rond 00.20 uur botsten ter hoogte van de Afrikaweg een personenauto en een busje op elkaar. Door de klap begon het busje te slippen en kwam het uiteindelijk op z’n kant terecht.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter met een Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse. De A12 richting Den Haag werd volledig afgesloten, zodat de hulpverleners veilig konden werken en de helikopter kon landen op de snelweg.

De brandweer verwijderde de voorruit van het busje om het slachtoffer eruit te kunnen halen. Het slachtoffer werd gestabiliseerd door ambulancepersoneel en het MMT, en daarna op een brancard naar de ambulance gebracht voor verdere controle.

Lange file door afsluiting

Achter het ongeluk ontstond een flinke file, omdat de A12 geruime tijd dicht bleef voor politieonderzoek en het bergen van de voertuigen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Inmiddels is de weg weer open, maar tot in de ochtend is er nog wel een rijstrook afgesloten.