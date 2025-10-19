Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Busje belandt op z’n kant na heftig ongeluk op A12 bij Zoetermeer

Ongeluk

Vandaag, 08:56 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Op de A12 bij Zoetermeer is in de nacht van zaterdag op zondag een ernstig ongeluk gebeurd. Rond 00.20 uur botsten ter hoogte van de Afrikaweg een personenauto en een busje op elkaar. Door de klap begon het busje te slippen en kwam het uiteindelijk op z’n kant terecht.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter met een Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse. De A12 richting Den Haag werd volledig afgesloten, zodat de hulpverleners veilig konden werken en de helikopter kon landen op de snelweg.

De brandweer verwijderde de voorruit van het busje om het slachtoffer eruit te kunnen halen. Het slachtoffer werd gestabiliseerd door ambulancepersoneel en het MMT, en daarna op een brancard naar de ambulance gebracht voor verdere controle.

Lange file door afsluiting

Achter het ongeluk ontstond een flinke file, omdat de A12 geruime tijd dicht bleef voor politieonderzoek en het bergen van de voertuigen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Inmiddels is de weg weer open, maar tot in de ochtend is er nog wel een rijstrook afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.