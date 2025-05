Bus met festivalgangers knalt op paal na onwel worden chauffeur

Een feestelijke avond eindigde in chaos toen een bus met festivalgangers in de nacht van dinsdag op woensdag tegen een paal botste in Assen. Het ongeluk gebeurde rond 00.20 uur op de Europaweg-Zuid, net voorbij het ziekenhuis. De bus kwam van het Bevrijdingsfestival en zat vol met passagiers die op weg waren naar huis.

Volgens een correspondent ter plaatse werd de buschauffeuse plotseling onwel achter het stuur en verloor de controle over het voertuig. Ze raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste uiteindelijk tegen een tweede paal, vlak naast een sloot. Direct na het ongeval schoten omstanders te hulp en hielpen ze de geschrokken reizigers uit de bus. Ook verleenden zij eerste hulp aan de bestuurster.

De vrouw is ter plekke gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten raakte geen van de passagiers gewond, al zaten de schrik en verwarring er goed in bij velen.

Hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, waren snel ter plaatse. Ook een Mobiel Medisch Team werd opgeroepen, maar hun inzet bleek uiteindelijk niet nodig.

Onderzoek

De Europaweg-Zuid is na het ongeval volledig afgesloten geweest voor onderzoek. De politie probeert te achterhalen hoe het precies misging. Ondertussen hielpen aanwezigen mee met het opruimen van glasscherven op de weg.

Een deel van de reizigers is met een vervangende bus verder gereisd, terwijl anderen hun weg op een andere manier vervolgden.