Burgernetmelding uitgestuurd om vermist hondje na ongeval in Arnhem

In Arnhem is zondagmiddag een klein hondje vermist geraakt na een ongeval aan de Cattepoelseweg. De politie had een Burgernetmelding uitgestuurd in de hoop het dier snel terug te vinden.

De auto botste zondag frontaal tegen een boom. Volgens De Gelderlander verloor de bestuurder de macht over het stuur. De inzittenden werden volgens de krant ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis.

Toen de inzittenden waren geholpen, bleek dat het hondje spoorloos was. In de Burgernetmelding, die rond 16.45 uur werd verstuurd, staat dat het gaat om een klein, bruin hondje. Ongeveer een uur later werd de melding afgesloten. Het hondje is op dat moment nog niet gevonden, zo valt in de melding te lezen.