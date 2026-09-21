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Brugleuning boort zich dwars door stadsbus na ongeluk in Tilburg

Ongeluk

Vandaag, 13:32

Een stadsbus is maandag op de Koolhovenlaan in Tilburg Reeshof tegen een brugleuning gereden. De chauffeur verloor de macht over het stuur, waarna de bus tegen de leuning reed. De stalen brugleuning doorboorde de bus en ging ook dwars door een passagiersstoel.

In de bus zaten op dat moment de chauffeur en één reiziger. Beiden zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De bus hangt na het ongeval met twee wielen vrij boven het water.

Weg afgesloten

De Koolhovenlaan is vanwege het ongeval afgesloten voor het verkeer. Politie, brandweer en ambulance zijn ter plaatse. Ook de gemeente Tilburg is aanwezig.

Een berger komt naar de plek om de bus te bergen.

Door Redactie Hart van Nederland
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