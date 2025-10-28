Brandweerman valt in mestput tijdens redden jonge stieren in Genemuiden

In het Overijsselse Genemuiden is maandagavond een brandweerman in een mestkelder gevallen tijdens een reddingsactie. De brandweer was rond 19.45 uur gealarmeerd omdat meerdere jonge stieren in de mestput terecht waren gekomen.

Tijdens de poging om de dieren uit de put te halen, ging het mis. Eén van de brandweerlieden raakte verstrikt en viel zelf in de mestkelder, laat Veiligheidsregio IJsselland weten. Collega's schoten direct te hulp en wisten hem uiteindelijk weer boven te krijgen.

De brandweerman is daarna uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij in aanraking was gekomen met mest. Ook werd een ambulance opgeroepen om medische hulp te verlenen.

Hoeveel dieren precies vastzaten, was maandagavond nog niet duidelijk.