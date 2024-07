Brandweer moet meisje uit kinderzitje van winkelwagen bevrijden

De brandweer in Den Haag kreeg dinsdagavond een bijzondere oproep: een meisje moest bevrijd worden uit een winkelwagentje in de duinen bij Duindorp.

Een groepje tieners was aan het spelen in de duinen toen zij een winkelwagen tegenkwamen. Ze besloten de wagen mee te nemen en kwamen bij strandslag 10 op het idee om de winkelwagen uit te proberen. Een van de meiden dacht dat het leuk zou zijn om in het kinderzitje te gaan zitten.

Toen ze eenmaal in het kinderzitje zat en besloot dat het wel weer genoeg was, ontdekte ze dat ze vastzat. Ondanks meerdere pogingen om eruit te klimmen, lukte het niet en werd besloten de brandweer te bellen.

Bevrijding

Zowel de brandweer als de politie kwamen ter plaatse. Gelukkig bleek het meisje niet bekneld te zitten. Met wat extra mankracht en handige tips wist ze uiteindelijk uit het kinderzitje te klimmen.

Het incident eindigde gelukkig met een lach, zonder ernstige gevolgen, en het meisje was snel weer herenigd met haar vrienden.