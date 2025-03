Kind komt met hoofd vast te zitten tussen spijlen van draaihek

Een jongen in Ede is dinsdagmiddag in de problemen geraakt toen hij met zijn hoofd klem kwam te zitten in een hek aan de Van der Hagenstraat. De brandweer moest eraan te pas komen om hem te bevrijden, zo meldt De Gelderlander.

Het incident vond plaats rond 17.30 uur. Hoe de jongen precies vast kwam te zitten, is niet duidelijk. Brandweerlieden gebruikten knipgereedschap om twee spijlen van het hek door te knippen, waarna hij weer vrij was.

Volgens de krant bleef de jongen rustig tijdens de reddingsactie. Zijn moeder, die inmiddels ter plaatse was, ving hem op na zijn bevrijding. Het kind raakte niet gewond.