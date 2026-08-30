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Aanrijding in Oosterhout, bestuurder onder invloed aangehouden

Ongeluk

Vandaag, 12:07

Op de Kreeksluisweg in Oosterhout heeft zondagochtend een botsing plaatsgevonden tussen twee auto's. Een van de betrokken bestuurders is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Een van de voertuigen kwam na de aanrijding tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De bestuurder van dat voertuig is vervolgens aangehouden door de politie op verdenking van rijden onder invloed. De andere auto belandde op zijn zij.

Twee inzittenden raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is niet bekend in welke van de twee voertuigen zij zaten.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Om daar ruimte aan te geven is de weg afgesloten in beide richtingen.

Door Redactie Hart van Nederland
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